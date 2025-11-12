मेरी खबरें
    दस लाख एडवांस लेकर भी किसी और को बेच दिया मकान, MP में रिटायर्ड ASI की पत्नी ने की धोखाधड़ी

    बैराड़ थाना क्षेत्र में रिटायर्ड ASI की पत्नी द्वारा मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला ने खरीदार से दस लाख रुपये एडवांस में लेकर मकान की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम करा दी। जब खरीदार ने पैसे लौटाने की मांग की, तो महिला ने देने से इनकार कर दिया।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 08:44:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 08:59:47 PM (IST)
    दस लाख एडवांस लेकर भी किसी और को बेच दिया मकान, MP में रिटायर्ड ASI की पत्नी ने की धोखाधड़ी
    MP news: एडवांस लेकर मकान किसी और को बेच दिया, पीड़ित ने दर्ज कराई FIR (File Photo)

    HighLights

    1. खरीदार से दस लाख एडवांस लेकर मुकर गई महिला।
    2. मकान किसी और के नाम रजिस्ट्री कराया गया।
    3. पुलिस ने शिकायत पर किया धोखाधड़ी का मामला।

    नईदुनिया न्यूज बैराड़: बैराड़ थानांतर्गत एक रिटायर्ड ASI की पत्नी ने बैराड़ में स्थित अपना मकान बेचने के लिए एडवांस लेने के बाद मकान की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को करवा दी। पहले क्रेता से एडवांस के रूप में जो दस लाख रुपये लिया था, वह भी डकार गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

    जानकारी के अनुसार बैराड़ थाने पर पदस्थ रहे रिटायर्ड ASI स्व शिवराज पाठक निवासी नगरातौर जिला जसवंत नगर जिला इटावा उप्र ने बैराड़ में पदस्थी के दौरान वहां एक मकान खरीदा था। रिटायर्ड एएसआई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी राजाबेटी ने मकान बेचने के लिए ग्राहक तलाशना शुरू किया।


    इसी दौरान भदेरा निवासी राहुल पुत्र प्रेम कुमार गुप्ता उम्र 31 साल के साथ मकान का सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ। राहुल ने 8 अप्रैल 2025 को दस लाख रुपये 8 जुलाई 2025 को देना तय हुआ था।

    राहुल के अनुसार निर्धारित तारीख पर उसने महिला राजाबेटी से संपर्क कर शेष पैसा लेकर मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा, परंतु राजाबेटी मकान की रजिस्ट्री करवाने से मुकर गई। उसने मकान की रजिस्ट्री राकेश तोमर एवं केशभान सिंह गुर्जर के नाम पर करवा दी।

    राहुल का कहना है कि इसके बाद उसने राजाबेटी से एडवांस के रूप में दिए गए दस लाख रुपये वापस मांगे तो राजाबेटी ने वह पैसे देने से इंकार कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ धारा 318(4) BNS के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

