दस लाख एडवांस लेकर भी किसी और को बेच दिया मकान, MP में रिटायर्ड ASI की पत्नी ने की धोखाधड़ी

नईदुनिया न्यूज बैराड़: बैराड़ थानांतर्गत एक रिटायर्ड ASI की पत्नी ने बैराड़ में स्थित अपना मकान बेचने के लिए एडवांस लेने के बाद मकान की रजिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति को करवा दी। पहले क्रेता से एडवांस के रूप में जो दस लाख रुपये लिया था, वह भी डकार गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

जानकारी के अनुसार बैराड़ थाने पर पदस्थ रहे रिटायर्ड ASI स्व शिवराज पाठक निवासी नगरातौर जिला जसवंत नगर जिला इटावा उप्र ने बैराड़ में पदस्थी के दौरान वहां एक मकान खरीदा था। रिटायर्ड एएसआई की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी राजाबेटी ने मकान बेचने के लिए ग्राहक तलाशना शुरू किया।