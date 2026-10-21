शिवपुरी में दोस्त के साथ पत्नी को देख आगबबूला हुआ पति, चचेरे भाई के साथ मिलकर दोनों को बेरहमी से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी से पत्नी और उसके मित्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी पति ने दोनों को साथ में घूमते हुए देख लिया था। उसके बाद चचेरे भाई के साथ मिलकर उसने पत्नी और उसके मित्र की जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है।