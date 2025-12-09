मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, विधानसभा में बहुत बोलता है, सारी नेतागीरी एक झटके में निकल जाएगी, विधायक को दी धमकी

    MP News: एक अपराधी ने मध्य प्रदेश के पोहरी विधानसभा से विधायक कैलाश कुशवाह को फोन पर धमकी दी है। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 01:27:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 02:04:08 PM (IST)
    तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, विधानसभा में बहुत बोलता है, सारी नेतागीरी एक झटके में निकल जाएगी, विधायक को दी धमकी
    शातिर बदमाश ने पोहरी विधायक को फोन पर दी धमकी।

    HighLights

    1. पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह को फोन पर धमकी
    2. कुशवाह अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे
    3. धमकी की रिपोर्ट भोपाल तक पहुंच गई

    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोतवाली थानांतर्गत सिंहनिवास निवासी एक आदतन अपराधी ने पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह को फोन लगाकर धमकी दी है। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है।

    जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 8:30 बजे पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी दौरान सिंहनिवास निवासी आदतन बदमाश प्रभात रावत ने उनके मोबाइल पर फोन लगाया और उनसे कहा कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है। विधानसभा में बहुत बोलता है...। तेरी सारी नेतागीरी एक झटके में निकल जाएगी।

    फोन पर धमकी की रिपोर्ट भी भोपाल तक पहुंच गई

    बताया जा रहा है कि विधायकों के पीएसओ द्वारा दिन भर की गतिविधियों की रिपोर्ट भोपाल भेजी जाती है। इसी रिपोर्ट के दौरान विधायक को फोन पर धमकी की रिपोर्ट भी भोपाल तक पहुंच गई। इसके बाद भोपाल से इस बात की जानकारी शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ तक पहुंची। उन्होंने विधायक कैलाश कुशवाह से बात कर मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा।


    यह भी पढ़ें- MP Police पर हमले के बदमाश सरेंडर होने पहुंचे कोर्ट, जज ने लौटाया; कहा- केस डायरी नहीं है

    विधायक कुशवाह के स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराई

    इसके बाद विधायक कैलाश कुशवाह के स्टाफ ने मामले की शिकायत एसपी आफिस में दर्ज करवा दी है। यहां बताना होगा कि आरोपित प्रभात रावत लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी जैसे कई अपराध पंजीबद्ध हैं और वह जिलाबदर भी रह चुका है।

    उधर, विधायक ने कहा कि वो प्रभात रावत को जानते तक नहीं हैं और न ही उनका उससे कोई लेना-देना है। इसके बावजूद न जाने किसके कहने पर अथवा किस कारण से उसने फोन लगाकर उन्हें धमकी दी। विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि यह समझ से परे है कि उस व्यक्ति ने आखिर किस वजह से उन्हें फोन पर धमकी दी।

    एसपी साहब ने मुझे शिकायत करने के लिए कहा था, मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है। अब पुलिस ही पता करेगी कि उसने धमकी क्यों दी।

    -कैलाश कुशवाह विधायक पोहरी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.