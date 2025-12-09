तू बहुत बड़ा नेता हो गया है, विधानसभा में बहुत बोलता है, सारी नेतागीरी एक झटके में निकल जाएगी, विधायक को दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोतवाली थानांतर्गत सिंहनिवास निवासी एक आदतन अपराधी ने पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह को फोन लगाकर धमकी दी है। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 8:30 बजे पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी दौरान सिंहनिवास निवासी आदतन बदमाश प्रभात रावत ने उनके मोबाइल पर फोन लगाया और उनसे कहा कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है। विधानसभा में बहुत बोलता है...। तेरी सारी नेतागीरी एक झटके में निकल जाएगी।

फोन पर धमकी की रिपोर्ट भी भोपाल तक पहुंच गई बताया जा रहा है कि विधायकों के पीएसओ द्वारा दिन भर की गतिविधियों की रिपोर्ट भोपाल भेजी जाती है। इसी रिपोर्ट के दौरान विधायक को फोन पर धमकी की रिपोर्ट भी भोपाल तक पहुंच गई। इसके बाद भोपाल से इस बात की जानकारी शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ तक पहुंची। उन्होंने विधायक कैलाश कुशवाह से बात कर मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा।

यह भी पढ़ें- MP Police पर हमले के बदमाश सरेंडर होने पहुंचे कोर्ट, जज ने लौटाया; कहा- केस डायरी नहीं है विधायक कुशवाह के स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराई इसके बाद विधायक कैलाश कुशवाह के स्टाफ ने मामले की शिकायत एसपी आफिस में दर्ज करवा दी है। यहां बताना होगा कि आरोपित प्रभात रावत लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी जैसे कई अपराध पंजीबद्ध हैं और वह जिलाबदर भी रह चुका है। उधर, विधायक ने कहा कि वो प्रभात रावत को जानते तक नहीं हैं और न ही उनका उससे कोई लेना-देना है। इसके बावजूद न जाने किसके कहने पर अथवा किस कारण से उसने फोन लगाकर उन्हें धमकी दी। विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि यह समझ से परे है कि उस व्यक्ति ने आखिर किस वजह से उन्हें फोन पर धमकी दी।