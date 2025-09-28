मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Double Murder: टीकमगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना: मां का शव पेड़ से, बेटे का तालाब से बरामद; इलाके में फैली सनसनी

    MP Crime: टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गानगर गांव में मां-बेटे की मौत से सनसनी फैल गई है। रविवार को एक महिला का शव पेड़ से लटका मिला, जबकि उसके लगभग तीन वर्ष के बेटे का शव पास के ही तालाब से बरामद हुआ। एसडीओपी राहुल कटरे के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है।

    By Manish Asati
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 01:46:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 01:46:44 PM (IST)
    Double Murder: टीकमगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना: मां का शव पेड़ से, बेटे का तालाब से बरामद; इलाके में फैली सनसनी
    टीकमगढ़ में मां का शव पेड़ से, तीन वर्षीय बेटे का तालाब में मिला (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. टीकमगढ़ में मां का शव पेड़ से, तीन वर्षीय बेटे का तालाब में मिला।
    2. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान: मां ने बेटे को डुबोकर आत्महत्या की।
    3. बल्देवगढ़ के दुर्गानगर गांव में इस घटना से सनसनी फैल गई।

    नई दुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़: मध्य-प्रदेश के टीमकगढ़ में से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहां पर तीन वर्ष के बेटे का शव तालाब में निला तो वहीं उसकी मां का शव पेड़ से लटका मिला है। बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गानगर गांव में में एक मां और उसके करीब 3 वर्ष के बेटे के शव मिले हैं। इसमें मां का शव पेड़ से लटका मिला। जबकि तीन वर्षीय बेटे का शव तालाब से बरामद हुआ है।

    गांव में फैली सनसनी

    मां-बेटे का शव मिलने के कारण अब गांव में सनसनी फैल गई। एसडीओपी राहुल कटरे ने कहा कि प्रथम दृष्टया मां ने पहले अपने बच्चे को तालाब में फेंक दिया और फिर खुद पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.