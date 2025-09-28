Double Murder: टीकमगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना: मां का शव पेड़ से, बेटे का तालाब से बरामद; इलाके में फैली सनसनी

नई दुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़: मध्य-प्रदेश के टीमकगढ़ में से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहां पर तीन वर्ष के बेटे का शव तालाब में निला तो वहीं उसकी मां का शव पेड़ से लटका मिला है। बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गानगर गांव में में एक मां और उसके करीब 3 वर्ष के बेटे के शव मिले हैं। इसमें मां का शव पेड़ से लटका मिला। जबकि तीन वर्षीय बेटे का शव तालाब से बरामद हुआ है।