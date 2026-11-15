ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर के खजाने की होगी जांच, सोने और चांदी के आभूषणों का होगा सत्यापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। ओरछा स्थित प्रसिद्ध श्रीरामराजा मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित स्वर्ण, रजत और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना की अध्यक्षता में छह सदस्यीय जांच दल गठित किया है।

दरअसल, मंदिर में दान की गई बहुमूल्य सामग्री का विवरण दान पंजी और अन्य अभिलेखों में दर्ज है। वर्ष 2017 के बाद से खजाने का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था। इसलिए अभिलेखों और उपलब्ध सामग्री का मिलान करने की आवश्यकता बताई गई।

जांच दल का गठन

कलेक्टर और श्रीरामराजा मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्ष जमुना भिड़े ने जांच दल गठित किया है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निवाड़ी, जिला कोषालय अधिकारी निवाड़ी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री निवाड़ी, तहसीलदार पृथ्वीपुर और पुलिस अधीक्षक निवाड़ी द्वारा नामांकित पुलिस अधिकारी सदस्य होंगे।

प्रक्रिया की कराई जाएगी वीडियोग्राफी

कलेक्टर ने कहा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कक्ष में प्रवेश और बाहर आने पर दल के सभी सदस्यों की बारीकी से जांच की जाएगी।