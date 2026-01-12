MP News: खेत में 11kV लाइन की चपेट में आने से महिला की मौत, ग्रामीणों ने शव रखकर हाईवे किया जाम; मंत्री का काफिला रोका

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़: जिले के बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र में छतरपुर हाईवे पर रविवार को ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और सड़क पर शव रख कर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। लगभग एक घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान मौके से गुजर रहे केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र कुमार के काफिले को भी लोगों ने रोक लिया और लापरवाही पर कार्रवाई करने की मांग की।

इस पर मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा कर उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीओपी टीकमगढ़ थाना प्रभारी बल्देवगढ़ सहित तहसीलदार मौके पर पहुंचे। पीड़ित स्वजन को आर्थिक सहायता राशि और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम समाप्त कराया गया।

दरअसल, बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के पटोरी गांव में शनिवार शाम 25 वर्षीय संगीता यादव की करंट लगने से मौत हो गई थी। महिला अपने खेत पर काम करने गई थी। इसी दौरान 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटने से वह उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रविवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद जब महिला का शव लेकर स्वजन पहुंचे तो उन्होंने बल्देवगढ़-छतरपुर हाईवे रोड पर शव रख कर जाम कर दिया। आर्थिक सहायता की मांग एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया कि मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों और स्वजन को समझाया गया। महिला के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। वे परिवार को आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। बल्देवगढ़ तहसीलदार अनिल गुप्ता ने स्वजन को शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने का भरोसा दिया। इसके अलावा पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। ग्रामीण और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया गया।