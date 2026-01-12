शिवपुरी में जब तक सीवर लाइन का फेज वन पूरा नहीं होगा, फेज टू शुरू नहीं होने दूंगा: ज्योतिरादित्य सिंधिया

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: शहर में करीब 14 साल पहले 2011 में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट को तीन साल में पूरा होना था, परंतु 14 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी चिंतित हैं। इसी के चलते रविवार को कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक के दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों से एक-एक बिंदु पर चर्चा की।

अंत में उनका कहना था कि अब यह पूरा मामला मेरे हार्ड ड्राइव में चला गया। अब मैं और मेरा हार्ड ड्राइव पूरी तरह इस प्रोजेक्ट पर लग गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाना मेरी प्राथमिकता है। उनका कहना था कि अब तक शिवपुरी शहर की 40 किमी सीवर लाइन की टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। 55 किमी सीवर लाइन की टेस्टिंग और क्लीनिंग का काम बा की है। इसके अलावा सीवर लाइन में एचटीपी डिस्फ्यूजर लगाने की जरूरत है और लाइन में 34 चेम्बर डेमेज हैं, जिन्हें ठीक करवाना है।