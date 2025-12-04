मेरी खबरें
    टीकमगढ़ में लाइनमैन के कहने पर खंभे पर चढ़ा युवक, अचानक बिजली आने से हो गई मौत

    मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ थाना इलाके के सूरजपुर फीड पर लाइनमैन ने अपने निजी सहायोगी मोहन अहिरवार को बिजली सुधारने खंभे पर चढ़ाया था। उसने लाइन बंद नहीं करवाई थी। इसी दौरान ऊपर चढ़े युवक की करंट लगने से वहीं मौत हो गई और उसका शव खंभे पर लटका रहा। घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 02:20:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 02:27:13 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। बिजली सुधार के लिए एक व्यक्ति को लाइनमैन द्वारा खंभे पर चढ़ाया गया। जहां पर खंभे पर चढ़ने के दौरान ही बिजली चालू हो गई। तब वह झुलस गया और उसकी मौत हो गई। अब नाराज स्वजनों और ग्रामीणों ने लाइमैन पर कार्रवाई के साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया है। जहां पर बल्देवगढ़ के साथ ही आसपास के पुलिस थाना से पुलिसबल पहुंच गया। जहां पर लोगों को समझाइश दी जा रही है। लेकिन लोग चक्काजाम कर अड़े हुए हैं।

    बताया गया कि बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के सूरजपुर फीडर के लाइनमैन हरिदास अहिरवार द्वारा अपने सहयोगी निजी व्यक्ति मोहन अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी डूडयन खेरा को 11 केवी लाइन पर विद्युत सुधार कार्य के लिए चढ़ाया गया था। लेकिन लाइन बंद नहीं कराने के कारण यह घटना हुई।


    लोगों द्वारा घटना के तत्काल बाद ही गुरुवार को सुबह 7:30 बजे से चक्का जाम कर दिया गया। अब बल्देवगढ़ छतरपुर मार्ग पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाह, एसडीओपी राहुल कटरे भी मौके पर पहुंचे हैं।

