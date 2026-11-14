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उज्जैन में 283 करोड़ के यूनिटी मॉल की गुणवत्ता पर भाजपा सांसद ने उठाए सवाल

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास हरिफाटक रोड पर 283 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं।

By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 01:41:40 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 01:44:55 PM (IST)
उज्जैन में 283 करोड़ के यूनिटी मॉल की गुणवत्ता पर भाजपा सांसद ने उठाए सवाल
सांसद अनिल फिरोजिया। - फाइल फोटो

HighLights

  1. निरीक्षण के दौरान सरियों की खराब गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की अनदेखी का खुलासा हुआ
  2. सांसद ने उज्जैन-देवास-बड़नगर और उज्जैन-गरोठ मार्गों के निर्माण पर भी गंभीर सवाल उठाए
  3. शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री ने उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर के नजदीक हरिफाटक रोड पर निर्माणाधीन 283 करोड़ रुपये के यूनिटी माल की गुणवत्ता पर भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग और इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को शिकायत की है। इस पर मंत्री ने उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सांसद के अनुसार, उन्होंने दो-तीन बार निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विशेष रूप से सरियों की गुणवत्ता पर संदेह हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में तकनीकी मानकों का पालन और नियमित गुणवत्ता परीक्षण नहीं हो रहे हैं।


सांसद ने उज्जैन-देवास-बड़नगर और उज्जैन-गरोठ मार्गों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। एक परियोजना में पुल के समय से पहले क्षतिग्रस्त होने की शिकायत भी की है। इन मामलों में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।

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