नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शनिवार सुबह माधवनगर रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे की जमीन पर बनी दरगाह को हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ आरपीएफ और जीआरपी का अमला भी मौजूद रहा।

दरअसल, पश्चिम रेलवे द्वारा सिंहस्थ के दौरान उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए रेलवे स्टेशन के आसपास होल्डिंग एरिया विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए माधवनगर, नीलगंगा और इंदौर गेट की ओर रेलवे के पुराने क्वार्टरों को हटाने के साथ ही रेलवे की जमीन से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। इन स्थानों पर यात्रियों की आवाजाही और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।