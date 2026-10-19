'यतो धर्मस्ततो जय:' ध्येय वाक्य के साथ 20 अक्टूबर से शुरू होगी दिग्विजय सिंह की पदयात्रा

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नौ साल बाद एक बार फिर लंबी पैदल यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को विजयादशमी के अवसर पर उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन और पूजन के साथ उनकी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू होगी। उज्जैन से अयोध्या तक 'यतो धर्मस्ततो जय:' ध्येय वाक्य के साथ निकलने वाली इस यात्रा की दूरी करीब 930 से 950 किलोमीटर होगी। यात्रा लगभग 70 दिनों में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिग्विजय सिंह के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति जनजागरण करना और सत्य, न्याय, सदाचार, करुणा, सेवा तथा स्वाभिमान के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। प्रतिदिन करीब 15 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य रखा गया है। उनकी पत्नी अमृता सिंह भी यात्रा में साथ रहेंगी।