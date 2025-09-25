मेरी खबरें
    उज्जैन में रील के लिए पिता ने नौ साल के बेटे को गेट पर लटकाकर दौड़ाई कार, पुलिस ने लिया एक्शन

    सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने नौ वर्षीय पुत्र की जान खतरे में डाल दी। कार के गेट पर पुत्र को खड़ा करके युवक तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी। इसे देख पुलिस कर्मियों ने संज्ञान लिया और कार को रुकवाकर उस व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई।

    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 06:12:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 06:12:03 AM (IST)
    उज्जैन में रील के लिए पिता ने नौ साल के बेटे को गेट पर लटकाकर दौड़ाई कार, पुलिस ने लिया एक्शन
    उज्जैन में पिता ने बेटे को गेट पर लटकाकर दौड़ाई कार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अपने नौ वर्षीय पुत्र की जान खतरे में डाल दी। कार के गेट पर पुत्र को खड़ा करके युवक तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी। इसे देख पुलिस कर्मियों ने संज्ञान लिया और कार को रुकवाकर उस व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई। यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए युवक को इस कृत्य के लिए तीन हजार रुपये का चालान भी काटा गया है।

    बच्चे को गेट पर लटकाकर कार दौड़ती दिखी

    घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ है। शहर के फ्रीगंज से इलाके में मंगलवार रात करीब 12 बजे बच्चे को गेट पर लटकाकर तेज रफ्तार कार दौड़ती लोगों ने देखी। चिमनगंज थाने में कार्यरत आरक्षक सर्वेश मालवीय ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिस लाइन स्थित घर जा रहे थे तो उन्होंने चामुंडा माता चौराहा से कार का पीछा करते हुए वायरलेस पर कंट्रोल रूम को सूचना दी, तब तक कार फ्रीगंज से होते हुए देवास रोड पर पहुंच गई।

    पमनानी ने कान पकड़कर माफी मांगी

    सेट पर पाइंट चलते ही महिला थाना प्रभारी लीला सोलंकी ने भी कार का पीछा किया और उसे आइजी कार्यालय के सामने रोक लिया। कार चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक पमनानी निवासी ऋषिनगर बताया। उसने पुलिस से कहा कि कार के बाहर उसका नौ वर्षीय पुत्र लटका हुआ है। हम दोनों मस्ती कर रहे थे और रील बना रहे थे। पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर फटकार लगाई। पमनानी ने कान पकड़कर माफी मांगी। बुधवार युवक को माधवनगर थाने बुलाकर यातायात नियमों के उल्लंघन कर जान जोखिम में डालने पर तीन हजार रुपये का चालान काटा गया।

