'मौत की डोर' से उज्जैन और मंदसौर में एक ही दिन चार लोगों की गर्दन व किशोर का गाल कटा; गैरेज संचालक को लगे 20 टांके

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: मंदसौर और उज्जैन जिले में रविवार को चाइनीज मांझे से चार लोगों की गर्दन और बालक का गाल कट गया। उज्जैन में आगर रोड स्थित मोहन नगर के सामने बाइक सवार गैरेज संचालक 52 वर्षीय सुरेन्द्र जायसवाल साल निवासी कमल कॉलोनी चाइनीज डोर की चपेट में आ गए। वे बाइक सवार जा रहे थे। गर्दन में 20 टांके लगे हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बाइक सवार मुकेश वाडिया की चाइनीज डोर से नाक कट गई। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मकर संक्रांति पर उज्जैन में चाइनीज मांझे से छह लोग घायल हुए थे। मंदसौर में अभिनंदन निवासी 14 वर्षीय अर्पित सोलंकी बाइक चलाते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। गर्दन में कट लगने से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, मंदसौर-संजीत मार्ग पर बाइक से जा रहे युवक व बालक चाइना की डोर से घायल हो गए। युवक के गर्दन और बालक के गाल पर कट लग गया। दोनों ने उपचार करवाया।

