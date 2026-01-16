उज्जैन में इंसानियत शर्मसार... किशोर को निर्वस्त्र कर डेढ़ किलोमीटर घुमाया, हाथ की हड्डी तोड़ी, 5 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। पंवासा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किशोर के साथ मारपीट कर उसे निर्वस्त्र कर करीब डेढ़ किलोमीटर घुमाया गया। मारपीट से उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बहुप्रसारित हो रहा है। पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। किशोर का कहना है कि वह डेढ़ माह से अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था। मां की तबीयत खराब होने पर वह उज्जैन आया था। जहां उसे पकड़कर घुमाया गया।

पंवासा टीआई गमरसिंह मंडलोई ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को क्षेत्र में ही रहने वाला किशोर करीब तीन माह पूर्व भगाकर ले गया था। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे बाल संप्रेषणगृह भेजने के आदेश जारी कर दिए गए थे। करीब डेढ़ माह पूर्व आरोपित किशोर की जमानत हो गई थी। जिसके बाद वह देवास में अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था।