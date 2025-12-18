मेरी खबरें
    पुलिसकर्मियाें की शिकायत लेकर घुटनों के बल आइजी ऑफिस पहुंचा युवक, गले में पहन रखी थी शिकायतों की माला

    MP News: उज्जैन के शाजापुर निवासी युवक पुलिसकर्मियों की शिकायत लेकर बुधवार को घुटनों के बल आइजी कार्यालय पहुंचा था। इस दौरान उसने अपने गले में पुरानी ...और पढ़ें

    By Amit AtalasiaEdited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 09:27:51 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 09:32:09 AM (IST)
    पुलिसकर्मियाें की शिकायत लेकर घुटनों के बल आइजी ऑफिस पहुंचा युवक, गले में पहन रखी थी शिकायतों की माला
    पुलिसकर्मियाें की शिकायत लेकर घुटनों के बल आइजी कार्यालय पहुंचा युवक

    HighLights

    1. पुलिसकर्मियों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप
    2. सीएम हेल्पलाइन पर भी युवक कर चुका है शिकायत
    3. शाजापुर निवासी युवक ने पुरानी शिकायतों की माला पहनी थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शाजापुर निवासी युवक पुलिसकर्मियों की शिकायत लेकर बुधवार को घुटनों के बल आइजी कार्यालय पहुंचा था। इस दौरान उसने अपने गले में पुरानी शिकायतों की माला पहन रखी थी। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।

    क्या है युवक का आरोप

    युवक का आरोप है कि इस संबंध में उसने एसपी से लेकर कई जगह शिकायत कर रखी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिनेश सिंह निवासी ग्राम मुबारिकपुर पोलायकलां शाजापुर खेती के अलावा वाहन चालक का काम भी करता है। दिनेश का आरोप है कि थाना अवंतीपुर बडोदिया के थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी, आरक्षक रवि, कमलेश, राजेश जाट उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।


    युवक पर क्या है आरोप

    पुलिस ने दिनेश के परिचित रोहित कीर नामक व्यक्ति को पकड़ा था। रोहित पर आरोप है कि आष्टा निवासी मोहनलाल ने उसे अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया था। दो माह तक रोहित ने किराए के रुपये नहीं दिए थे। जिसके बाद मोहनलाल ने अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने रोहित को पकड़ा तो उसने कबूला कि दिनेश की मदद से उसने ट्रैक्टर बेच दिया है।

    सीएम हेल्पलाइन व आइजी को भी शिकायत

    दिनेश का कहना है कि उसने पूर्व में एक लाख रुपये भी पुलिस को दे दिए थे। मगर इसके बाद भी उससे लगातार रुपये की मांग की जा रही है। रुपये नहीं देने पर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में शाजापुर एसपी सहित सीएम हेल्पलाइन व आइजी को भी शिकायत की गई। मगर कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण वह घुटनों के बल शिकायत लेकर आइजी कार्यालय पहुंचा था।

