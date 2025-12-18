पुलिसकर्मियाें की शिकायत लेकर घुटनों के बल आइजी ऑफिस पहुंचा युवक, गले में पहन रखी थी शिकायतों की माला

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। शाजापुर निवासी युवक पुलिसकर्मियों की शिकायत लेकर बुधवार को घुटनों के बल आइजी कार्यालय पहुंचा था। इस दौरान उसने अपने गले में पुरानी शिकायतों की माला पहन रखी थी। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।

युवक का आरोप है कि इस संबंध में उसने एसपी से लेकर कई जगह शिकायत कर रखी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिनेश सिंह निवासी ग्राम मुबारिकपुर पोलायकलां शाजापुर खेती के अलावा वाहन चालक का काम भी करता है। दिनेश का आरोप है कि थाना अवंतीपुर बडोदिया के थाना प्रभारी घनश्याम बैरागी, आरक्षक रवि, कमलेश, राजेश जाट उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं।

युवक पर क्या है आरोप

पुलिस ने दिनेश के परिचित रोहित कीर नामक व्यक्ति को पकड़ा था। रोहित पर आरोप है कि आष्टा निवासी मोहनलाल ने उसे अपना ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया था। दो माह तक रोहित ने किराए के रुपये नहीं दिए थे। जिसके बाद मोहनलाल ने अवंतीपुर बड़ोदिया पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने रोहित को पकड़ा तो उसने कबूला कि दिनेश की मदद से उसने ट्रैक्टर बेच दिया है।

सीएम हेल्पलाइन व आइजी को भी शिकायत