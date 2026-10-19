महाअष्टमी पर उज्जैन की सुख-समृद्धि के लिए नगर पूजा, कलेक्टर ने माता को लगाया मदिरा का भोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। धर्मधानी उज्जैन में सोमवार को नगर की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना से पारंपरिक नगर पूजा हो रही है। करीब 2100 वर्ष प्राचीन इस परंपरा के अंतर्गत 27 किलोमीटर लंबे नगर पूजा मार्ग पर मदिरा की धार लगाई जा रही है। देवी और भैरव मंदिरों में पूजा-अर्चना कर नगर की रक्षा और मंगल की कामना की जा रही है।

मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने नगर की सुख-समृद्धि और रक्षा के लिए इस परंपरा की शुरुआत की थी। कालांतर में सिंधिया रियासत ने इसे आगे बढ़ाया। आजादी के बाद से शासन की ओर से नगर पूजा की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है।