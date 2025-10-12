अब उज्जैन स्टेशन के आठों प्लेटफॉर्म से दौड़ेंगी ट्रेन, अभी 52 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अब आठों प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यार्ड में रिमाडलिंग काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्लेटफार्म नंबर सात व आठ को नागदा एंड से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में एक से लेकर छह नंबर प्लेटफार्म का उपयोग ही यात्री व मालगाड़ी के संचालन में किया जाता था।

सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में मिलेगी मदद काम पूरा होने के बाद सभी प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन होगा। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में काफी मदद मिलेगी। रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि नान इंटरलाकिंग कार्य के लिए ब्लॉक लेने के कारण 11 से 15 अक्टूबर तक चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है।