    अब उज्जैन स्टेशन के आठों प्लेटफॉर्म से दौड़ेंगी ट्रेन, अभी 52 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित

    उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अब आठों प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यार्ड में रिमाडलिंग काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्लेटफार्म नंबर सात व आठ को नागदा एंड से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में एक से लेकर छह नंबर प्लेटफार्म का उपयोग ही यात्री व मालगाड़ी के संचालन में किया जाता था।

    By Amit Atalasia
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 08:07:05 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 08:07:05 AM (IST)
    अब उज्जैन स्टेशन के आठों प्लेटफॉर्म से दौड़ेंगी ट्रेन, अभी 52 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित
    अब उज्जैन स्टेशन के आठों प्लेटफॉर्म से दौड़ेंगी ट्रेन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर अब आठों प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यार्ड में रिमाडलिंग काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्लेटफार्म नंबर सात व आठ को नागदा एंड से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में एक से लेकर छह नंबर प्लेटफार्म का उपयोग ही यात्री व मालगाड़ी के संचालन में किया जाता था।

    सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में मिलेगी मदद

    काम पूरा होने के बाद सभी प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन होगा। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर ट्रेनों के संचालन में काफी मदद मिलेगी। रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि नान इंटरलाकिंग कार्य के लिए ब्लॉक लेने के कारण 11 से 15 अक्टूबर तक चार ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है।


    परिवर्तित मार्ग से चलाए जा रहे 52 ट्रेन

    अप एवं डाउन 52 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। वहीं 12 ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट, ओरिजिनेट किया जाएगा। ट्रेनों का संचालन नहीं होने से वर्तमान में स्टेशन पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। रेलवे स्टेशन पर अभी काम करने वाले लोगों की संख्या भरी हुई है। वहीं, ट्रेनों का संचालन नहीं होने से स्टेशन पर यात्रियों के न होने से सन्नाटा पसरा हुआ है।

