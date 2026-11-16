उज्जैन के विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं ने कुलसचिव की नेम प्लेट तोड़ी, जूता दिखाकर नारे लगाए

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की नाराजगी सोमवार को उग्र विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आई। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष हिमांशु शुक्ल के नेतृत्व में छात्र माधव भवन पहुंचे और कुलसचिव कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलसचिव डॉ. अनिल शर्मा की नेमप्लेट तोड़ दी। जूता दिखाकर कुलसचिव को मारने के नारे लगाए और कार्यालय के शटर पर धक्का-मुक्की कर अपनी ताकत दिखाई।

प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा परिणामों और विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं से नाराज थे। छात्रों ने कुलसचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। विरोध के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। छात्र हाथों में जूते उठाकर नारे लगाते नजर आए। माधव भवन में हुए इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्र कार्यालय के बाहर हंगामा करते और शटर को धक्का देते दिखाई दे रहे हैं।