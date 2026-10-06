महाकाल की नगरी में सिंहस्थ के लिए हटाए गए 3500 से ज्यादा मकान-दुकानें और 80 धर्मस्थल

धीरज गोमे, नईदुनिया, उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों पत्थरों और कंक्रीट से सड़कों के निर्माण के साथ आतिथ्य सत्कार की तैयारी की एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है, जो मिसाल बन गई है। देश-विदेश से आने वाले ‘अतिथियों’ (श्रद्धालुओं) के लिए उज्जैनवासियों ने सड़क चौड़ीकरण में अपनी संपत्ति को सहर्ष तुड़वाकर कह दिया है- ‘आतिथ्य के लिए आस्था, घर और व्यापार सब कुछ न्योछावर है।"

इसके पीछे नागरिकों का सिर्फ यही सोचना है कि मार्ग चौड़ा होगा, तो बाबा महाकाल के दरबार आने वाले किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं होगा। यह आतिथ्य की ऐसी अनूठी परंपरा है, जो संपत्ति की हानि झेलकर भी उन्होंने निभाई है।