महाकाल दर्शन करने आए उज्जैन आए मां और बेटे के साथ दुकान संचालक ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महाकाल दर्शन के बाद राजस्थान के रामगंजमंडी लौट रहे एक परिवार का इंटरप्रिटेशन चौराहे पर सांची पार्लर संचालक से विवाद हो गया। कोल्ड्रिंक खरीदने और 100 रुपये में से बचे रुपये मांगने को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद दुकान संचालक व साथियों ने मां-बेटे से मारपीट कर दी।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। महाकाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार कृष्णा पुत्र राजेंद्र प्रसाद वैष्णव उम्र 28 वर्ष निवासी आनंद विहार कॉलोनी, रामगंजमंडी (कोटा) राजस्थान स्टोन का कारोबार करते हैं।