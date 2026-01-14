उज्जैन में आज से शुरू होगा श्रीमहाकाल महोत्सव, 2100 वर्ष पुरानी परंपरा का पुनरुत्थान, शंकर महादेवन देंगे प्रस्तुति

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार शाम सात बजे श्रीमहाकाल महोत्सव (Shrimahakal Festival) का विधिवत शुभारंभ होगा। यह महोत्सव 14 से 18 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक शंकर महादेवन अपने साथ सिद्धार्थ और शिवम के साथ विशेष प्रस्तुति देंगे।

2100 वर्ष पुरानी परंपरा का पुनरुत्थान साहित्यिक प्रमाणों के अनुसार लगभग 2100 वर्ष पूर्व उज्जैन के न्यायप्रिय शासक सम्राट विक्रमादित्य महाकाल वन में शिव महोत्सव का आयोजन किया करते थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप वीर भारत न्यास एवं श्रीमहाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उसी गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने जा रही है।