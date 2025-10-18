मेरी खबरें
    MP के उज्जैन में कार और डंपर की टक्कर में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

    उज्जैन के आगर रोड पर कार और डंपर की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है। मृतक बड़नगर और उज्जैन के रहने वाले थे और नलखेड़ा से बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। डंपर चालक फरार हो गया है, पुलिस जांच कर रही है।

    By Suryanarayan Mishra
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 18 Oct 2025 11:07:12 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 18 Oct 2025 11:25:44 AM (IST)
    MP के उज्जैन में कार और डंपर की टक्कर में तीन युवकों की मौत, एक गंभीर घायल
    हादसे में दुर्घटनाग्रस्त कार।

    1. कार का अगला हिस्सा दुर्घटना में चकनाचूर हो गया।
    2. रांग साइड से तेज रफ्तार में आ रहा था डंपर।
    3. डंपर अलिसा फूड कंपनी का बताया जा रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। आगर रोड पर घट्टिया के ग्राम जैथल के पास कार और डंपर की आपस में आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। घटना में कार में सवार चार में तीन युवकों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। युवक बड़नगर और उज्जैन के रहने वाले हैं और नलखेड़ा में बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रहे थे।

    बड़नगर के इंगोरिया निवासी आदित्य पंड्या उम्र 22 वर्ष, अभय पंडित उम्र 20 वर्ष, उज्जैन के राजेश रावल उम्र 50 वर्ष व शैलेन्द्र आचार्य उम्र 20 वर्ष नलखेड़ा में दर्शन कर पुन: उज्जैन लौट रहे थे। जैथल के पास रात को 12.30 बजे गलत दिशा से आ रहे डंपर से कार की टक्कर हो गई। डंपर अलिसा फूड कंपनी का बताया जा रहा है।


    टक्कर में आदित्य पंड्या, अभय पंडित, राजेश रावल की मौत हो गई। शैलेंद्र आचार्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डंपर चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया। कार में मृत युवकों को ग्रामीणों से मदद से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर विधायक सतीश मालवीय मौके पर पहुंचे।

