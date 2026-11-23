नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। वैकुंठ चतुर्दशी पर रविवार-सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन हुआ। हर भगवान महाकाल ने हरि गोपालजी को पुन: सृष्टि का भार सौंपा। हरिहर मिलन के इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्त उमड़े। श्रद्धालुओं ने अपनी खुशी की अभिव्यक्ति आतिशबाजी के रूप में की।

हालांकि प्रशासनिक सतर्कता और अभूतपूर्व पुख्ता इंतजामों से हिंगोट, राकेट जैसे अत्यंत ज्वलनशील पटाखों को चलाने पर सख्ती से रोक रही। गोपाल मंदिर के बाद सोमवार तड़के 4 बजे महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान हरिहर मिलन होगा। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से हरिहर मिलन के लिए परंपरा अनुसार रविवार रात 11 बजे भगवान महाकाल की सवारी निकली। राजसी वैभव के साथ निकली सवारी में पुलिस का अश्वरोही दल, पुलिस बैंड आदि शामिल थे। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अवंतिकानाथ महाकाल रात 12 बजे गोपाल मंदिर पहुंचे। इसके बाद पालकी को भीतर ले जाया गया और दोनों देवों को सम्मुख बैठाकर हरिहर मिलन की परंपरा निभाई गई।