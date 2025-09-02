मेरी खबरें
    उज्‍जैन में सनसनीखेज वारदात, एसबीआई की शाखा से दो करोड़ रुपये के जेवर, आठ लाख नकदी ले उड़े चोर

    By Amit Atalasia
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 06:13:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 06:15:11 PM (IST)
    1. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आए दो चोर।
    2. पुलिस को बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका।
    3. दो संदिग्धों को हिरासत में लिया, पर्दाफाश का दावा है।

    सनसनीखेज वारदात: सोमवार-मंगलवार की रात की घटना, बाउंड्रीवाल कूदकर भीतर घुसे बदमाश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महानंदा नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की शाखा से दो करोड़ रुपये के जेवर और आठ लाख रुपये चोरी हो गए। वारदात सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात हुई। दो चोर बैंक की बांउड्रीवाल फांदकर अंदर घुसे और सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल पर जाकर ताले खोलकर बैंक में प्रवेश कर गए। इसके बाद बैंक के लाकर का ताला खोल उसमें रखे नकद रुपये व सोना निकाल लिया। करीब दो घंटे तक चोर बैंक में रहे। सोना उन लोगों का है जिन्होंने बैंक में सोने के जेवरात गिरवी रखकर लोन लिया है। पुलिस को कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका है। दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द पर्दाफाश किया जाएगा।

    माधव नगर पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह बैंक सफाई कर्मचारी व अन्य अधिकारी बैंक पहुंचे थे। लेनदेन शुरू करने के पूर्व बैंक कर्मचारी लाकर में रखे रुपये लेने के लिए पहुंचा तो नकदी गायब थी। इस पर उसने बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। बैंक लाॅकर में नकदी आठ लाख रुपये के अलावा करीब दो करोड़ रुपये के सोने के जेवरात भी नहीं थे। चोरी की जानकारी बैंक अधिकारियों ने माधव नगर पुलिस को दी थी। सूचना मिलने पर एसपी प्रदीप शर्मा भी जांच के लिए पहुंचे। इसके अलावा फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट, एफएसएल व डाग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा।

    लाकर वाले ग्राहक भी पहुंचे बैंक

    बैंक में चोरी की सूचना मिलने पर बैंक में कई ऐसे ग्राहक पहुंचे थे, जिन्हाेंने बैंक में लाकर ले रखे थे। लोगों को अपने लाकर की चिंता थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि बैंक में जहां कैश व गिरवी रखा सोना रखा जाता है , वही लाकर खोलकर चोरी की गई है। दिनभर बैंक में लेनदेन के लिए आने वाले ग्राहकों को एक कर्मचारी नानाखेड़ा स्थित ब्रांच पर भेज रहा था।

    दिन में रहता है गार्ड, रात में नहीं

    बैंक में रात में कोई गार्ड नहीं रहता है। बैंक कर्मचारियों के अनुसार छोटी ब्रांच होने के कारण यहां रात में सुरक्षाकर्मी नहीं रहता है। केवल सुबह बैंक खुलने से लेकर शाम को बंद होने तक ही एक बंदूकधारी गार्ड बैंक के बाहर मौजूद रहता है। बैंक बंद होने पर वह भी घर चला जाता है। बैंक में चोरी की वारदात के बाद से गार्ड काफी तनाव में नजर आया। उसका कहना था कि वह पूर्व सैनिक है। अभी करीब दस दिन पूर्व ही उसने बैंक में सुरक्षाकर्मी की नौकरी ज्वाइन की है। गांव में लोगों को पता चलेगा कि उसकी बैंक में चोरी हो गई है तो लोग उस पर हसेंगे।

    दो घंटे बैंक में थे चोर

    पुलिस ने बैंक के आसपास के घरों व सामने स्थित दुकान में लगे सीसीटीवी कैमराें की फुटेज खंगाली है। इसमें दो चोर बैंक में सोमवार रात करीब दो बजकर 20 मिनट पर बैंक की बाउंड्रीवाल कूदते नजर आ रहे है। इसके बाद चोर पोर्च में से होकर सीढ़ियों से ऊपर मंजिल पर गए हैं। यहां से वह ताला खोलकर अंदर घुसे और इसके बाद वह अंदर बनी सीढ़ियों से नीचे लाकर रूम तक पहुंचे थे। वहां भी चोरों ने चाबी से ही ताला खोला था। इसके बाद लाकर भी चाबी से खोलकर नकदी व सोने के जेवरात चुरा ले गए। करीब दो घंटे बाद तड़के साढ़े चार बजे दोनों आरोपित वापस बैंक से निकलते हुए नजर आ रहे हैं।

    एक हिरासत में है

    एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि बैंक में वारदात ताले तोड़कर नहीं की गई है। चोरों ने बैंक के ताले चाबी से खोले हैं। इससे लगता है कि वारदात में बैंक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। जिन कर्मचारियों व अधिकारियों के पास बैंक की चाबियां रहती हैं, उसकी जानकारी निकाली जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जल्द ही वारदात का राजफाश किया जा सकता है।

    एक माह पूर्व बैंक में लगी थी आग

    बता दें कि 16 अगस्त को तड़के करीब चार बजे एसबीआइ बैंक की शाखा में अचानक आग लग गई थी। आसपास के क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। आग से बैंक का निचला तल जलकर खाक हो गया था। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर बाक्स व अन्य सामान पूरी तरह जल गया था। हालांकि उस दौरान आग से लाकर में रखा कैश व दस्तावेज सुरक्षित था।

