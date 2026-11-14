उज्जैन में मोहल्ले में रहने के एवज में 500 रुपये हफ्ता मांगने वाला बदमाश गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। मोहल्ले में रहने के एवज में पांच रुपये हफ्ता मांगने और रुपये देने से मना करने पर परिवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपित को पंवासा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित विजय उर्फ टोकन को पुलिस आबकारी एक्ट के एक मामले में पहले गिरफ्तार कर चुकी थी। जांच में मारपीट और अवैध वसूली के मामले में उसकी संलिप्तता सामने आई है। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2018 से 2026 तक कुल 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार 21 अक्टूबर को तलाई की पाल निवासी सोना सोलंकी ने पंवासा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। फरियादिया ने बताया कि विजय उर्फ टोकन अपने साथियों के साथ उसके घर के सामने आया और मोहल्ले में रहने के एवज में पांच रुपये प्रतिमाह हफ्ता मांगा। रुपये देने से मना करने पर आरोपितों ने फरियादिया और उसके माता-पिता के साथ डंडों से मारपीट की।