नईदुनिया प्रतिनिधि, धार। इंदौर-अहमदाबाद रोड पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उज्जैन से मोरबी जा रही यात्रियों से भरी एक बस भेरू चौकी के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में करीब 45 यात्री सवार थे। बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना में 8 यात्री घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 की एफआरवी-13 और एफआरवी-11 की टीमें बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंच गईं। पुलिस टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को एफआरवी वाहनों की मदद से शासकीय अस्पताल सरदारपुर पहुंचाया।