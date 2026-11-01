उमरिया में सागौन तस्करों पर कार्रवाई, 12 नग लकड़ी जब्त; एक गिरफ्तार और दो फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले में सागौन की अवैध कटाई और तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी से लोड एक पिकअप वाहन जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान सागौन की 12 नग सिल्ली बरामद की गई है।

मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी तस्करी में शामिल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने की घेराबंदी जानकारी के अनुसार, नौरोजाबाद वन परिक्षेत्र की टीम दरमियानी रात सघन गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में पिकअप वाहन के जरिए अवैध रूप से सागौन की लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन अमले ने रहठा क्षेत्र के ग्राम बांदर चुआ और खैरखा के बीच तालाब के पास तड़के करीब 2:30 बजे घेराबंदी की।