बांधवगढ़ में वन्यजीव से संघर्ष के बाद तेंदुए की मौत, डॉग स्क्वॉड और मेटल डिटेक्टर से हुई जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर क्षेत्र में शनिवार को एक तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। तेंदुए का शव बघड़ो बीट के वन क्षेत्र में पाया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार शव कुछ दिन पुराना प्रतीत हो रहा था।

प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम में तेंदुए की मौत किसी अन्य मांसाहारी वन्यजीव के साथ संघर्ष के दौरान होना पाया गया है। वन विभाग ने इसे प्राकृतिक मृत्यु का मामला बताया है।

जानकारी के अनुसार, 14 नवंबर को पनपथा परिक्षेत्र अधिकारी, बीट प्रभारी और अन्य वनकर्मी क्षेत्र में पैदल गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान बघड़ो बीट के जंगल में तेंदुए का शव दिखाई दिया।

इसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों, भोपाल स्थित वन मुख्यालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को दी गई। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी, पशु चिकित्सकों की टीम और अन्य संबंधित सदस्य मौके पर पहुंचे।

शव के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार

घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से जांच कराई गई। इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई। एनटीसीए की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत तेंदुए के शव का परीक्षण क्षेत्र संचालक, उप संचालक, वन्यजीव विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और एनटीसीए प्रतिनिधि की मौजूदगी में वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी एवं पशु चिकित्सकों की टीम ने किया।