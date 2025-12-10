मेरी खबरें
    मिर्च का धुआं और घरेलु खाद्य पदार्थों से निर्मित स्मेली करेगा जंगली हाथियों से बचाव, कार्यशाला में दी गई ट्रेनिंग

    जंगली हाथियों से बचाव और मानव-हाथी द्वंद निवारण पर उमरिया के ताला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सभी परिक्षेत्र से मैदानी अमले के साथ सुरक्षा श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हाथियों से बचने और उन्हें भगाने की ट्रेनिंग दी गई।

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 04:36:17 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 04:42:36 AM (IST)
    हाथियों से बचाव के लिए ट्रेनिंग

    नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिले के ताला में मंगलवार को बांधवगढ टाईगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय के मार्गदर्शन में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मानव-हाथी द्वंद को कम करने और द्वंद की स्थिति में किए जाने वाले उपायों के सम्बंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

    कार्यशाला में बांधवगढ टाइगर रिजर्व के सभी परिक्षेत्र से मैदानी अमले के साथ सुरक्षा श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में हाथियों के गांव में प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों जैसे ट्रिप अलार्म, फ्लिकर लाइट, घरेलु खाद्य पदार्थों से निर्मित स्मेली, मिर्च का धुआं करना आदि उपायों का प्रदर्शन किया गया।


    विस्तार से दी जानकारी

    कार्यशाला के दौरान सिद्धार्थ दीक्षित ने जंगली हाथियों की पहचान करने के तरीकों और बेहतर प्रबंधन हेतु हाथियों के पहचान करने के महत्व पर व्याख्यान दिया। इसी प्रकार से डॉक्टर राजशेखर नियोगी ने मानव हाथी द्वंद निवारण के लिए मध्यप्रदेश वन विभाग द्वारा जारी एसओपी पर प्रजेंटेशन दिया ।

    कार्यशाला में उप संचालक बांधवगढ टाइगर रिजर्व, अनुदेशक वन विद्यालय ताला, उपवनमंडल अधिकारी पनपथा, उपवनमंडल अधिकारी ताला, परिक्षेत्र अधिकारी पतौर, परिक्षेत्र अधिकारी पनपथा बफर, परिक्षेत्र अधिकारी पनपथा कोर तथा एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला के बाद उप संचालक प्रकाश कुमार वर्मा द्वारा एनजीओ के सौजन्य से प्रदाय जैकेट, गम बूट, जूते आदि सामग्री का स्टाफ एवं सुरक्षा श्रमिकों को वितरण किया गया।

