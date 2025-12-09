द्वारका-सोमनाथ के लिए 21 जनवरी को रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, 7 जनवरी तक करें आवेदन

मेरी खबरें
    प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 21 जनवरी को द्वारका-सोमनाथ यात्रा हेतु स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। जिसके लिए 179 सीट आवंटित की गई है। यात्रा के लिए आवेदन 7 जनवरी तक किए जा सकते हैं।

    By SanjayKumar Sharma
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 08:10:20 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 08:10:20 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 21 जनवरी को द्वारका-सोमनाथ यात्रा हेतु स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। जिसके लिए 179 सीट आवंटित की गई है। यात्रा के लिए आवेदन 7 जनवरी तक किए जा सकते हैं।

    पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

    उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है, इस योजना के पात्र हैं। जबकि महिलाओं के मामले में आयु सीमा में दो वर्ष की छूट है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को साथ में एक सहायक ले जाने की पात्रता है। ऐसे आवेदन पत्र में सहायक का नाम आवेदक के आवेदन पत्र में ही सहायक का उल्लेख कराया जाए व आवेदक के नाम के सामने एक्सल शीट पर सहायक का नाम अंकित करें। प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑफलाईन एण्ट्री निर्धारित प्रारूप में कराते हुए, प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड सॉफ्ट कॉपी सत्यापन करते हुए द्वारका-सोमनाथ के लिए 7 जनवरी तक देना होगा।


    उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत गैस कनेक्शन देने की एसओपी जारी

    उमरिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय (म.प्र.) भोपाल के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय करने हेतु शासन स्तर से एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है।

    शेष बचे हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

    कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत उमरिया जिले में उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन से शेष रहे समस्त पीव्हीटीजी परिवारों एवं धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में चिन्हित (अन्य आदिवासी) परिवारों को उक्त योजना का शत प्रतिशत लाभ मिलेगा।

    शिविरों का आयोजन और केवायसी प्रक्रिया

    इसके लिए जिले की ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों अंतर्गत संबंधित 10 गैस एजेन्सियों के आदेश में संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार सूची में दर्शित नियत शिविर तिथियों पर जनजातीय विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों के केवायसी आवेदन फार्म एकत्रित कर उज्ज्वला पोर्टल पर दर्ज करने एवं पात्र हितग्राहियों को यथाशीघ्र निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाना है।

