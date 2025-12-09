द्वारका-सोमनाथ के लिए 21 जनवरी को रवाना होगी स्पेशल ट्रेन, 7 जनवरी तक करें आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। प्रभारी एसडीएम कमलेश नीरज ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 21 जनवरी को द्वारका-सोमनाथ यात्रा हेतु स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। जिसके लिए 179 सीट आवंटित की गई है। यात्रा के लिए आवेदन 7 जनवरी तक किए जा सकते हैं।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है, इस योजना के पात्र हैं। जबकि महिलाओं के मामले में आयु सीमा में दो वर्ष की छूट है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को साथ में एक सहायक ले जाने की पात्रता है। ऐसे आवेदन पत्र में सहायक का नाम आवेदक के आवेदन पत्र में ही सहायक का उल्लेख कराया जाए व आवेदक के नाम के सामने एक्सल शीट पर सहायक का नाम अंकित करें। प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑफलाईन एण्ट्री निर्धारित प्रारूप में कराते हुए, प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्ड सॉफ्ट कॉपी सत्यापन करते हुए द्वारका-सोमनाथ के लिए 7 जनवरी तक देना होगा।