नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी छेड़छाड़ का शिकार हो गईं। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट में प्रख्यात हैं। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रहीं दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरीके से छुआ भी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हादसा शुक्रवार रात लगभग 12 बजे ही हो गया था, लेकिन एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी होने के कारण किसी को पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोग खेत पर गए तो पुलिस ओर ग्रामीणों को सूचना दी। एंबुलेंस का ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था, जिसे सुबह सात बजे बाहर निकाला गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)