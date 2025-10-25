मेरी खबरें
    MP Top News: महिला खिलाड़‍ियों के साथ छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, मंदसौर में पुलिया से नीचे गिरी एंबुलेंस, दो की मौत

    MP Top News Today: इंदौर में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पुलिस से गिरी एंबुलेंस, हादसे में दो की हुई मौत। सिवनी हवाला कांड में जेल में ही रहेंगी सस्‍पेंड एसडीओपी पूजा पांडे, सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 05:55:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 05:55:22 PM (IST)
    MP Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें।

    HighLights

    1. महिला खिलाड़‍ियों के साथ छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार
    2. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पुलिया से गिरी एंबुलेंस, दो की मौत
    3. हवाला कांड में जेल में ही रहेंगी सस्‍पेंड एसडीओपी पूजा पांडे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर में आयोजित आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने आई आस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ी छेड़छाड़ का शिकार हो गईं। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला क्रिकेट में प्रख्यात हैं। होटल रेडिसन ब्लू से पैदल कैफे की तरफ जा रहीं दोनों खिलाड़ियों को बाइक सवार मनचले ने न सिर्फ छेड़ा, बल्कि उन्हें गलत तरीके से छुआ भी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मंदसौर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हादसा शुक्रवार रात लगभग 12 बजे ही हो गया था, लेकिन एंबुलेंस पुलिया से नीचे गिरी होने के कारण किसी को पता नहीं चला। सुबह जब स्थानीय लोग खेत पर गए तो पुलिस ओर ग्रामीणों को सूचना दी। एंबुलेंस का ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था, जिसे सुबह सात बजे बाहर निकाला गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)


    मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर में संचालित कंपोजिट शराब दुकान से स्कूली छात्राओं को शराब बेचने का मामला प्रकाश में आया। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। शुक्रवार की शाम ही प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी संबंधित शराब दुकान में पहुंच गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    सिवनी में हवाला के 3 करोड़ रुपये डकैती मामले में मुख्य आरोपित एसडीओपी पूजा पांडे की जमानत याचिका पर 25 अक्टूबर शनिवार की शाम निर्णय देते हुए जिला अदालत की विशेष न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गराड़ गांव में जमीन के विवाद ने भाई ने भाई को मार दिया। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जिसमें शराब के नशे में एक भाई अपने छोटे भाई के घर पहुंचा और उससे मारपीट करने के बाद छाती पर बैठ गया। इस दौरान उसने छोटे भाई का गला दबा दिया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    ग्वालियर में जिनके घर में चोरी हुई, वह लोग दीपावली पूजन के लिए बाहर गए थे, या रिश्तेदार के घर गए थे। आशंका है कि वारदात एक ही गैंग ने की है। अधिकांश घटनाओं में चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखे हैं, लेकिन एक भी चोर पकड़ा नहीं गया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

