नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों की जान बंदूक की गोली से ही नहीं, वाहनों में इस्तेमाल होने वाले क्लच वायर के फंदे से भी ली जा रही है। दो दिन पहले पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे उत्तर वन मंडल की पन्ना रेंज के मनकी बीट में एक वयस्क बाघिन की मौत ने इस खतरे को फिर उजागर किया है।

बाघिन के गले में क्लच वायर का फंदा फंसा मिला, जिससे दम घुटने की आशंका है। घावों की स्थिति देख कई दिनों तक फंदे में उसके फंसे रहने और घायल अवस्था में भटकने की आशंका जताई गई। बाद में उसकी मौत हो गई।