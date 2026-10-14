उमरिया में सीएम को काले झंडे दिखाने निकले यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग सिंह अंबुज को बुधवार सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वह मानपुर जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तभी वहां पहले से मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें नौरोजाबाद थाने ले गई। इस कार्रवाई के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई।

कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुधवार सुबह करीब पांच बजे ही पुलिस टीम अनुराग सिंह अंबुज के निवास पर पहुंच गई थी। लगभग दो दर्जन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उनके घर को घेरे में ले लिया गया था। पुलिस के कुछ अधिकारी घर के सामने बरामदे में भी बैठे रहे। सुबह से ही पुलिस की मौजूदगी को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

बताया जा रहा है कि अनुराग सिंह अंबुज को मानपुर जाना था। वह अपने घर से निकलने की तैयारी में थे, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के बाद उन्हें नौरोजाबाद थाने ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उमरिया जिले के दौरे के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। इससे पहले युवा कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन पर काले झंडे दिखाने की घोषणा भी की गई थी।

ऐसे में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिरासत में लेने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, अनुराग सिंह अंबुज की हिरासत के संबंध में पुलिस की ओर से कार्रवाई का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।