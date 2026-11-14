उमरिया के पनपथा में बाघ शावक की मौत, जंगल में मिला कंकाल, वन विभाग में हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा परिक्षेत्र में बाघ शावक की मौत का मामला सामने आया है। जंगल के भीतर बाघ शावक का कंकाल मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और मैदानी अमला मौके पर पहुंच गया है। फिलहाल घटनास्थल का निरीक्षण कर शावक की मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

वन विभाग ने शुरू की जांच