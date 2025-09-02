उमरिया रेलवे स्टेशन पर प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर दी जान, आपस में लिपटी हुई थी दोनों की लाशें

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। एक प्रेमी युगल ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर मालगाड़ी से कट कर अपनी जान दे दी। मरने से पहले दोनों प्रेमी-प्रेमिका आपस में लिपट गए थे और इसी तरह रेलवे ट्रैक पर लेट गए थे।

यह अनुमान रेलवे ट्रैक पर पड़ी उनकी कटी हुई लाश को देखकर लगाया गया है। यह जानकारी भी सामने आई है कि मरने वाले प्रेमी-प्रेमिका बीते चार दिनों से गांव के अपने घरों से लापता थे।

मृतकों की पहचान भरत कोल (उम्र 21 साल) पिता अशोक कोल और करिश्मा कोल (उम्र 19 साल) पिता हल्के कोल दोनों निवासी ग्राम खेरवा ग्राम पंचायत टिकुरी जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया के रूप में हुई है।

स्टेशन में प्रेमी-प्रेमिका तीन दिन दिखे

पिछले कई दिनों से गांव से लापता दोनों प्रेमी-प्रेमिका कहां थे घर के लोगों को नहीं पता। घर के लोगों ने उन्हें तलाशने की काफी कोशिश की लेकिन वे दोनों नहीं मिले।

घटना के बाद यह जानकारी सामने आई है कि करने वाले दोनों प्रेमी-प्रेमिका लगभग दो-तीन दिन से महरोई स्टेशन में ही रात्रि निवास करते थे। कई लोगों ने उन्हें स्टेशन में ही देखने का दावा किया है। बताया गया है कि यह दोनों दिन में आसपास कहीं चले जाते थे और रात में आकर स्टेशन में ही निवास करते थे।