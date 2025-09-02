उमरिया रेलवे स्टेशन पर प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर दी जान, आपस में लिपटी हुई थी दोनों की लाशें

नईदुनिया प्रतिनिधि, उमरिया। एक प्रेमी युगल ने रेलवे ट्रैक पर लेट कर मालगाड़ी से कट कर अपनी जान दे दी। मरने से पहले दोनों प्रेमी-प्रेमिका आपस में लिपट गए थे और इसी तरह रेलवे ट्रैक पर लेट गए थे।
यह अनुमान रेलवे ट्रैक पर पड़ी उनकी कटी हुई लाश को देखकर लगाया गया है। यह जानकारी भी सामने आई है कि मरने वाले प्रेमी-प्रेमिका बीते चार दिनों से गांव के अपने घरों से लापता थे।
मृतकों की पहचान भरत कोल (उम्र 21 साल) पिता अशोक कोल और करिश्मा कोल (उम्र 19 साल) पिता हल्के कोल दोनों निवासी ग्राम खेरवा ग्राम पंचायत टिकुरी जनपद पंचायत मानपुर जिला उमरिया के रूप में हुई है।
पिछले कई दिनों से गांव से लापता दोनों प्रेमी-प्रेमिका कहां थे घर के लोगों को नहीं पता। घर के लोगों ने उन्हें तलाशने की काफी कोशिश की लेकिन वे दोनों नहीं मिले।
घटना के बाद यह जानकारी सामने आई है कि करने वाले दोनों प्रेमी-प्रेमिका लगभग दो-तीन दिन से महरोई स्टेशन में ही रात्रि निवास करते थे। कई लोगों ने उन्हें स्टेशन में ही देखने का दावा किया है। बताया गया है कि यह दोनों दिन में आसपास कहीं चले जाते थे और रात में आकर स्टेशन में ही निवास करते थे।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले तीन-चार दिनों से लगातार प्रेमी युगल जान देने का मन बना रहा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पानी के कारण वे आसपास ही दिखाई देते रहे अंततः उन्होंने हिम्मत जुटाई और जान दे दी।
घटना के बारे में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल ने भर में लगभग चार बजे मालगाड़ी से कटकर हत्या कर ली। घटना के बाद मालगाड़ी के चालक ने स्टेशन मास्टर को मेमो दिया जिसके अनुसार घटना कटनी चोपन रेलखंड के 1143/39 किमी पर हुई।
घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर अमरपुर पुलिस चौकी प्रभारी दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पीएम पंचनामा करा शव परिजनों को सौंप दिया।