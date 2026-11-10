विदिशा में बैंक कर्मचारी ने ही लगाई सेंध, 18 लाख का सोना चुराकर छत की LED में छिपाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। जिस बैंक में ग्राहक अपना सोना सुरक्षित समझकर गिरवी रखता है, वहीं का कर्मचारी उसकी ज्वेलरी चुराकर घर ले गया। करीब 18 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने को उसने अपने घर की छत में लगी एलईडी लाइट के अंदर छिपा दिया था। ग्राहक जब कर्ज चुकाकर अपना सोना लेने पहुंचा तो बैंक में हड़कंप मच गया।

दो दिन तक तलाश के बाद भी सोना नहीं मिला तो मामला पुलिस तक पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बैंक के ही कर्मचारी को गिरफ्तार कर चोरी का सोना बरामद कर लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।