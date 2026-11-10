विदिशा में बैंक कर्मचारी ने ही लगाई सेंध, 18 लाख का सोना चुराकर छत की LED में छिपाया

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। जिस बैंक में ग्राहक अपना सोना सुरक्षित समझकर गिरवी रखता है, वहीं का कर्मचारी उसकी ज्वेलरी चुराकर घर ले गया। करीब 18 लाख रुपये से अधिक कीमत के सोने को उसने अपने घर की छत में लगी एलईडी लाइट के अंदर छिपा दिया था। ग्राहक जब कर्ज चुकाकर अपना सोना लेने पहुंचा तो बैंक में हड़कंप मच गया।
दो दिन तक तलाश के बाद भी सोना नहीं मिला तो मामला पुलिस तक पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बैंक के ही कर्मचारी को गिरफ्तार कर चोरी का सोना बरामद कर लिया। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार शहर के सचेन्द्र रघुवंशी ने पिछले साल सिविल लाइन मार्ग स्थित एसबीआई के ऊपर संचालित मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में करीब 18 लाख रुपये कीमत का सोना गिरवी रखकर 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था। दीपावली से पहले पांच नवंबर को वे बैंक पहुंचे और कर्ज की राशि जमा कर अपना सोना वापस मांगा। बैंक मैनेजर शुभम तिवारी ने लॉकर से सोना निकलवाकर अपने चेंबर की दराज में रखवा दिया।
इसी दौरान पता चला कि कर्ज की कुछ राशि जमा होना बाकी है। इस पर ग्राहक अगले दिन आने की बात कहकर चला गया। अगले दिन सचेन्द्र शेष राशि लेकर बैंक पहुंचे और भुगतान कर दिया, लेकिन जब सोना मांगा तो वह गायब मिला। बैंक में तलाश की गई, लेकिन ज्वेलरी का कोई पता नहीं चला। ग्राहक के दबाव के बाद बैंक प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
टीआई राजपाल सिंह जादौन के अनुसार पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कर्मचारियों से पूछताछ की। इस दौरान बैंक कर्मचारी और पुरनपुरा निवासी राजेश साहू की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। शुरुआत में उसने चोरी की जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सोना चुराना स्वीकार कर लिया।
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आरोपी की निशानदेही पर पुलिस उसके घर पहुंची, जहां छत में लगी एलईडी लाइट के अंदर छिपाकर रखी गई ज्वेलरी बरामद कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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