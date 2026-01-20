विदिशा में सड़क हादसे के पीड़ितों से मिले दिग्विजय सिंह, नौकरी और जमीन देने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा: पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सोमवार को विदिशा जिले के ग्राम मसूडी पहुंचे। पिछले दिनों बैरसिया के पास हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के पांच सदस्यों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें संवेदनाएं दीं।
दिग्विजय सिंह ने इस घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताते हुए सरकार से पीड़ित परिवार के पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने कहा कि परिवार ने अपने कमाऊ सदस्यों को खो दिया है, ऐसे में उन्हें जीवन यापन के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।
सिंह ने प्रशासन से मांग की कि परिवार के कम से कम एक-दो सदस्यों को शासकीय नौकरी और खेती के लिए कुछ जमीन आवंटित की जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने पीड़ित परिवार को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से तत्काल जोड़ने की भी मांग की।