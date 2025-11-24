विदिशा में डिस्काउंट पर शराब मांगना बना मौत का कारण, विवाद में दो अन्य घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। करारिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवखजूरी के पास स्थित शराब दुकान पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। मामले में डिस्काउंट पर शराब लेने को लेकर झगड़ा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से पूछताछ की है।

बातचीत के लिए दुकान पर बुलाया और पीटा ताजखजूरी निवासी देवेन्द्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि रात में गांव के ही 26 वर्षीय राजकुमार रघुवंशी को शराब लेने के लिए दुकान पर भेजा गया था। दुकान पर पहुंचने पर शराब के बोतल पर डिस्काउंट देने को लेकर विवाद हुआ और वहां मौजूद शराब दुकान संचालक राजू राय और मनीष लावरिया ने उसके साथ मारपीट कर दी। राजकुमार ने आकर यह बात उन्हें बताई, जिसके बाद उन्होंने फोन कर आरोपितों से बात की। उन्होंने बातचीत के लिए दुकान पर बुलाया।