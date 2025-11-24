विदिशा में डिस्काउंट पर शराब मांगना बना मौत का कारण, विवाद में दो अन्य घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। करारिया थाना क्षेत्र के ग्राम देवखजूरी के पास स्थित शराब दुकान पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। मामले में डिस्काउंट पर शराब लेने को लेकर झगड़ा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से पूछताछ की है।
ताजखजूरी निवासी देवेन्द्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि रात में गांव के ही 26 वर्षीय राजकुमार रघुवंशी को शराब लेने के लिए दुकान पर भेजा गया था। दुकान पर पहुंचने पर शराब के बोतल पर डिस्काउंट देने को लेकर विवाद हुआ और वहां मौजूद शराब दुकान संचालक राजू राय और मनीष लावरिया ने उसके साथ मारपीट कर दी। राजकुमार ने आकर यह बात उन्हें बताई, जिसके बाद उन्होंने फोन कर आरोपितों से बात की। उन्होंने बातचीत के लिए दुकान पर बुलाया।
देवेन्द्र और उनके साथ मुखर्जीनगर निवासी 22 वर्षीय दुर्गेश रघुवंशी वहां पहुंचे तो तीन से चार लोगों ने डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। देवेन्द्र और दुर्गेश भी घायल हैं और उनका उपचार जारी है। थाना प्रभारी का कहना है कि मृतक की गांव के बाहर सड़क पर किराना दुकान थी। प्रारंभिक जांच में डिस्काउंट पर शराब मांगने को लेकर विवाद का मुद्दा सामने आया है। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज किया है और जांच जारी है।
