मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    यात्रियों को मिलने जा रही राहत, अब ऑटो में लगेंगे किराया मीटर, आरटीओ ने की सख्ती

    MP News: विदिशा में दौड़ रहे ऑटो वाहनों में अब मीटर लगवाए जाएंगे। इसके लिए आरटीओ ने भी सख्ती शुरू कर दी है। इन वाहनों में मीटर लग जाने के बाद यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी, उन्हें तय किराया ही देना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि यात्री ऑटो वाहनों में नियम अनुसार मीटर लगवाना ही चाहिए, लेकिन यहां पर कभी सख्ती नहीं की गई।

    By Rajendra Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 29 Nov 2025 09:22:27 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 29 Nov 2025 09:22:27 PM (IST)
    यात्रियों को मिलने जा रही राहत, अब ऑटो में लगेंगे किराया मीटर, आरटीओ ने की सख्ती
    विदिशा। अभी तक मात्र आठ से 10 ही आटो चालकों ने लगवाए मीटर।

    HighLights

    1. ऑटो में लगेंगे किराया मीटर, यात्रियों को मिलेगी राहत
    2. आरटीओ ने की सख्ती, बगैर मीटर नहीं मिल रहे परमिट
    3. अभी तक मात्र 8 से 10 ही ऑटो चालकों ने लगवाए मीटर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा में दौड़ रहे ऑटो वाहनों में अब मीटर लगवाए जाएंगे। इसके लिए आरटीओ ने भी सख्ती शुरू कर दी है। इन वाहनों में मीटर लग जाने के बाद यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी, उन्हें तय किराया ही देना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि यात्री ऑटो वाहनों में नियम अनुसार मीटर लगवाना ही चाहिए, लेकिन यहां पर कभी सख्ती नहीं की गई जिसके चलते शहर में एक भी ऑटो में मीटर नहीं है, लेकिन सख्ती के बाद अब जरूर आठ से 10 आटो चालकों ने मीटर लगवा लिए हैं।

    ऑटो में किराए को लेकर सालों से बनी विवाद की स्थिति

    बता दें कि ऑटो में किराए को लेकर पिछले कई सालों से विवाद की स्थिति बनती रही है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कई बार किराए के अलावा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अनेक निर्णय लिए गए, लेकिन पालन कभी नहीं हुआ। इस बार आरटीओ ने बगैर मीटर लगवाए परमिट देने से साफ मना कर दिया है जिसके चलते आटो चालकों में नाराजगी है। इस समस्या को लेकर वह पिछले दिनों एसएटीआई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर से भी मिल चुके हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मीटर लगवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आरटीओ और सख्त हो गया है।


    मीटर लगवाकर नापतौल विभाग से सर्टिफिटेक लाना पड़ेगा

    ऑटो चालक संगमलाल सोनी और सुखदेव शर्मा का कहना है कि उन्हें परमिट नहीं मिल रहा था, मजबूर होकर उन्हें मीटर लगवाना पड़ा है। आरटीओ गिरजेश वर्मा का कहना है कि यदि परमिट चाहिए तो मीटर लगवाना पड़ेगा। पहले चार माह का परमिट बनाकर देते थे, लेकिन अब हम पांच साल का परमिट बनाकर दे रहे हैं। मीटर लगवाकर नापतौल विभाग से सर्टिफिटेक लाना पड़ेगा। इसके बाद ही परमिट मिल सकेगा।

    यह भी पढ़ें- सरकारी टीचर हो जाएं सावधान! ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर कटेगी सैलरी, दर्ज की जाएगी अनुपस्थिति

    मीटर के विरोध में ऑटो यूनियन

    इधर ऑटो यूनियन के अध्यक्ष नारायण शर्मा का कहना है कि पूरा शहर मात्र पांच किलोमीटर के दायरे में फैला है, यहां पर मीटर की जरूरत नहीं है। इसलिए मीटर को लेकर अनिवार्यता खत्म होना चाहिए। मीटर के लिए कम से कम 15 किलोमीटर का क्षेत्र होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मीटर लगवाने से लेकर सभी कागजात दुरुस्त कराने में 15 हजार रुपये से अधिक का खर्च आ रहा है। कई ऑटो चालकों को दिन भर में 100 रुपये भी कमाई नहीं होती वह इतनी राशि कैसे खर्च कर सकेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.