यात्रियों को मिलने जा रही राहत, अब ऑटो में लगेंगे किराया मीटर, आरटीओ ने की सख्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। विदिशा में दौड़ रहे ऑटो वाहनों में अब मीटर लगवाए जाएंगे। इसके लिए आरटीओ ने भी सख्ती शुरू कर दी है। इन वाहनों में मीटर लग जाने के बाद यात्रियों को भी राहत मिल सकेगी, उन्हें तय किराया ही देना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि यात्री ऑटो वाहनों में नियम अनुसार मीटर लगवाना ही चाहिए, लेकिन यहां पर कभी सख्ती नहीं की गई जिसके चलते शहर में एक भी ऑटो में मीटर नहीं है, लेकिन सख्ती के बाद अब जरूर आठ से 10 आटो चालकों ने मीटर लगवा लिए हैं।

ऑटो में किराए को लेकर सालों से बनी विवाद की स्थिति बता दें कि ऑटो में किराए को लेकर पिछले कई सालों से विवाद की स्थिति बनती रही है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कई बार किराए के अलावा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अनेक निर्णय लिए गए, लेकिन पालन कभी नहीं हुआ। इस बार आरटीओ ने बगैर मीटर लगवाए परमिट देने से साफ मना कर दिया है जिसके चलते आटो चालकों में नाराजगी है। इस समस्या को लेकर वह पिछले दिनों एसएटीआई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर से भी मिल चुके हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मीटर लगवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आरटीओ और सख्त हो गया है।