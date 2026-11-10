विदिशा जिले में जमीन जोतने को लेकर खूनी संघर्ष, युवक की मौत; एक घायल

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनोरा में मंगलवार सुबह जमीन जोतने को लेकर परिवार के ही सदस्यों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और ट्रैक्टर से कुचलने की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद करीब एक बीघा जमीन को लेकर होना बताया जा रहा है।

मृतक की पहचान नीलेश रघुवंशी के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम खिलान सिंह है। नीलेश के भतीजे हर्ष रघुवंशी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह अपने चाचा नीलेश रघुवंशी के साथ ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने पहुंचे थे। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए और जमीन जोतने से रोकने लगे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।