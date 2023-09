World First Aid Day: इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखें ये चीजें, जानें कैसे हुई थी शुरुआत

World First Aid Day एंटीसेप्टिक क्रीम, डेटॉल आदि भी जरूर रखना चाहिए। घावों को साफ करने के लिए डेटॉल के अलावा भी कोई कीटाणुनाशक रख सकते हैं।

World First Aid Day 2023। किसी भी आपात स्थिति के लिए हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए, ताकि छोटी-मोटी दुर्घटना में जख्मी होने पर किसी भी व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके। दुनियाभर में सड़क हादसों के दौरान प्राथमिक उपचार नहीं मिलने के कारण ही कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे कठिन समय में First Aid Box का महत्व समझ में आता है। प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही हर साल 9 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस (World First Aid Day) मनाया जाता है। इस लेख में डॉ. सुनील यादव बता रहे हैं कि एक फर्स्ट एड बॉक्स में किन-किन चीजों को जरूर रखना चाहिए।