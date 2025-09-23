मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Ujjwala Yojana: मिलने वाले हैं 25 लाख नए LPG कनेक्शन, फ्री में गैस सिलेंडर पाने के लिए कैसे करें आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस

    Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख मुफ्त नए एलपीजी कनेक्शन बांटने के बाद देश में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। गरीब परिवार एसी व एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है वह उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगी।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 04:18:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 04:18:19 PM (IST)
    PM Ujjwala Yojana: मिलने वाले हैं 25 लाख नए LPG कनेक्शन, फ्री में गैस सिलेंडर पाने के लिए कैसे करें आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस
    PM Ujjwala Yojana: मिलने वाले हैं 25 लाख नए LPG कनेक्शन।

    HighLights

    1. मोदी सरकार ने नवरात्र में आम जनता को एक और बड़ी राहत दी
    2. PMUY के तहत 25 लाख नए मुफ्त LPG कनेक्शन देने का ऐलान
    3. लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ से अधिक हो जाएगी

    डिजिटल डेस्क। त्योहारी सीजन में आम जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी में छूट देने के बाद अब केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए नवरात्र के दौरान 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana - PMUY) के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी।

    केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी

    इस बड़ी योजना की जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साझा की। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर करीब ₹2,050 खर्च करेगी। इस राशि में एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य ज़रूरी उपकरण शामिल होंगे।

    इस कदम का सीधा लाभ उन गरीब और पिछड़े वर्ग के परिवारों को मिलेगा, जिनके घरों में अब तक गैस कनेक्शन नहीं है और खाना अब भी लकड़ी, गोबर या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों से पकाया जाता है।

    naidunia_image

    उज्ज्वला योजना: पात्रता शर्तें

    उज्ज्वला 2.0 योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं:

    1. केवल गरीब परिवारों और एससी/एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं, जिनके घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है, पात्र होंगी।

    2. आवेदन करने वाली महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।

    naidunia_image

    आवेदन की प्रक्रिया

    अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रक्रिया इस प्रकार है:

    1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pmuy.gov.in/e-kyc.html

    2. यहां पर तेल कंपनी का नाम चुनें – जैसे इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस।

    3. कनेक्शन का प्रकार चुनें – जैसे उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन।

    4. अपना राज्य, जिला और गैस वितरक का नाम चुनें।

    5. इसके बाद मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें।

    6. श्रेणी चुनने के बाद परिवार का विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, पता और बैंक विवरण भरें।

    7. सिलेंडर का प्रकार चुनें (ग्रामीण या शहरी) और घोषणा पत्र पर सहमति दें।

    8. आवेदन सबमिट करने पर एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इसे लेकर नज़दीकी गैस एजेंसी पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें।

    यह भी पढ़ें- नवरात्र पर मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा LPG कनेक्शन

    उज्ज्वला परिवारों के लिए बड़ी सब्सिडी

    वर्तमान में मोदी सरकार उज्ज्वला परिवारों को ₹300 की सब्सिडी दे रही है। इसकी वजह से उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल मात्र ₹553 में उपलब्ध हो जाता है। खास बात यह है कि यह कीमत कई एलपीजी उत्पादक देशों से भी कम है, यानी भारत के गरीब परिवारों को दुनिया में सबसे सस्ती दरों पर रसोई गैस उपलब्ध हो रही है।

    naidunia_image

    त्योहारी माहौल में यह घोषणा निश्चित ही गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से न केवल महिलाओं को धुएं और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, बल्कि रसोई का काम भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। नवरात्र जैसे शुभ अवसर पर दिया गया यह तोहफ़ा करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.