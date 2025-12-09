8th Pay Commission: खत्म हुआ सस्पेंस... 69 लाख पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा, सरकार ने लिखित में दिया जवाब

डिजिटल डेस्क। पिछले कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही चर्चाओं और विवादों पर आखिरकार सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। सोशल मीडिया और कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार 69 लाख पेंशनभोगियों को आयोग के दायरे से बाहर कर सकती है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने आपत्ति भी जताई थी और वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) में गंभीर असंगतियों की तरफ ध्यान दिलाया था। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

कितने लोग आएंगे लाभ की सीमा में? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी, करीब 69 लाख पेंशनभोगी 8th Central Pay Commission (8th CPC) की सिफारिशों से सीधे प्रभावित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद उन्हें लागू करने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा व्यय होगा।

1 जनवरी 2026 से लागू होने की खबरों पर विराम कर्मचारियों के बीच चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। लेकिन मंत्री पंकज चौधरी ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि लागू होने की तारीख पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तारीख सरकार तय करेगी, और इस पर फिलहाल विचार जारी है। आयोग गठित, ToR जारी अब आगे की प्रक्रिया आयोग तय करेगा सरकार ने जानकारी दी कि 8वां वेतन आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है, इसका टर्म ऑफ रेफरेंस 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ और आयोग अपनी प्रक्रिया, कार्यपद्धति और समयसीमा खुद निर्धारित करेगा। सरकार का अनुमान है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं।