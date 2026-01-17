पंजाब के बठिंडा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, महिला सिपाही सहित 5 की मौत

डिजिटल डेस्क। पंजाब के बठिंडा जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें गुजरात पुलिस की एक महिलाकर्मी समेत पांच लोगों की जान चली गई। यह भीषण दुर्घटना बठिंडा-मंसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव गुरथड़ी के पास हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पांचों लोगों ने दम तोड़ दिया।
मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात पुलिस में तैनात महिला पुलिस कर्मी अमिता अपने चार दोस्तों अंकुश, भरत, चेतन और सतीश के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बठिंडा से गुजरात की ओर जा रही थीं। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव गुरथड़ी के समीप पहुंची, वाहन की रफ्तार ज्यादा होने के कारण ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वह मलबे के ढेर में तब्दील हो गई।
हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि लोग दहशत में आ गए। हालांकि, जब तक लोग गाड़ी के पास पहुंचे और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, तब तक सभी पांचों यात्रियों की मौत हो चुकी थी।
यह भी पढ़ें- इंदौर में बायपास पर आगे चल रहे ट्रक से टकराई कार, एयरबैग खुलने के बाद भी हो गई ड्राइवर की मौत
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार प्रतीत होती है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बठिंडा भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, जिनके पहुंचने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इस दुखद घटना ने न केवल पीड़ितों के परिवारों को झकझोर दिया है, बल्कि पुलिस विभाग में भी शोक की लहर पैदा कर दी है।