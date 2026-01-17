पंजाब के बठिंडा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार, महिला सिपाही सहित 5 की मौत

डिजिटल डेस्क। पंजाब के बठिंडा जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें गुजरात पुलिस की एक महिलाकर्मी समेत पांच लोगों की जान चली गई। यह भीषण दुर्घटना बठिंडा-मंसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव गुरथड़ी के पास हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही पांचों लोगों ने दम तोड़ दिया।

गाड़ी के उड़ गए परखच्चे मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात पुलिस में तैनात महिला पुलिस कर्मी अमिता अपने चार दोस्तों अंकुश, भरत, चेतन और सतीश के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बठिंडा से गुजरात की ओर जा रही थीं। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव गुरथड़ी के समीप पहुंची, वाहन की रफ्तार ज्यादा होने के कारण ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। अनियंत्रित होकर गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वह मलबे के ढेर में तब्दील हो गई।