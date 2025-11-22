राम भक्तों के लिए गर्व का क्षण, अयोध्या में 25 नवंबर को होगा ऐतिहासिक ध्वजारोहण, जानें इससे जुड़ी खास बातें

डिजिटल डेस्क। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने का काम लगातार जारी है। मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हो चुकी थी, लेकिन अब परिसर के अन्य हिस्सों के तैयार होने से संपूर्ण मंदिर क्षेत्र का वैभव निखरकर सामने आ रहा है। इसी क्रम में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य मंदिर पर 22 फीट x 11 फीट आकार के विशाल केसरिया ध्वज का पताकारोहण करेंगे। इस ध्वज पर रामायणकालीन कोविदार वृक्ष, इक्ष्वाकु वंश का प्रतीक सूर्यदेव और ओंकार का अंकन विशेष आकर्षण होगा। परिसर के सभी सात मंदिरों पर भी इसी शैली के केसरिया ध्वज लगाए जाएंगे।

पांच वर्षों में बना दिव्य परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 5 अगस्त 2020 को विधिवत रूप से मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसी दौरान 1989 में दुनिया भर से आई नौ पवित्र शिलाओं को भी नींव में स्थापित किया गया। करीब पांच वर्षों में पूरे परिसर का निर्माण पूरा हो गया। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाई गई करीब 5.20 लाख घनफुट गुलाबी सैंडस्टोन ने मंदिर की भव्यता को और भी मनोहारी बना दिया है।

गर्भगृह से लेकर राम दरबार तक अद्भुत शिल्प मुख्य गर्भगृह के प्रवेश पर सफेद संगमरमर पर उकेरी गई गंगा और यमुना की मनोहारी प्रतिमाएं दर्शन कराती हैं। गर्भगृह के ठीक ऊपर शेषशैया पर विश्राम करते भगवान विष्णु, उनके पास देवी लक्ष्मी और साथ ही ब्रह्मा-शिव की मूर्तियां विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। ऊपर वाले तल में श्रीराम दरबार स्थापित है जबकि सर्वोच्च तल पर बना विशाल जगमोहन भविष्य के उपयोग के लिए खाली छोड़ा गया है। सात पवित्र मंदिरों की श्रृंखला श्रीराम जन्मभूमि परिसर में सप्त मंदिरों का निर्माण अद्भुत सौंदर्य का अनुभव कराता है। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, देवी अहल्या, महर्षि अगस्त्य, माता शबरी और निषादराज गुह के मंदिर शामिल हैं। हर मंदिर की मूर्तियां और शिल्प पद्मश्री वासुदेव कामथ के स्केच के आधार पर जयपुर में तैयार किए गए।