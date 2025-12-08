भारत के इस राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार ने लिया फैसला
- एक अन्य प्रमुख सड़क का नाम 'गूगल स्ट्रीट' रखा जाएगा
- तेलंगाना सरकार के प्रस्तावों की बीजेपी ने की आलोचना
डिजिटल डेस्कः तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की एक प्रमुख सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम आगामी 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट' से पहले अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। यह समिट राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन माना जा रहा है।
ग्लोबल नामों की नई सूची
अमेरिकी दूतावास के पास से गुजरने वाली इस मुख्य सड़क का नाम 'डोनल्ड ट्रंप एवेन्यू' रखने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार, किसी सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर अमेरिका से बाहर किसी सड़क का नामकरण संभवतः पहली बार होगा।
राज्य सरकार सिर्फ राजनीतिक हस्तियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन वैश्विक बिजनेस और टेक नेताओं को भी सम्मान दे रही है जिन्होंने हैदराबाद को एक प्रमुख टेक हब बनाने में योगदान दिया है।
एक अन्य प्रमुख सड़क का नाम 'गूगल स्ट्रीट' रखा जाएगा
इसके अलावा 'माइक्रोसॉफ्ट रोड' और 'विप्रो जंक्शन' जैसे नामों पर भी विचार चल रहा है। रवीरियाला में नेहरू आउटर रिंग रोड को प्रस्तावित फ्यूचर सिटी से जोड़ने वाली 100 मीटर चौड़ी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के नाम पर रखने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं, रवीरियाला इंटरचेंज का नाम पहले ही टाटा इंटरचेंज' रखा जा चुका है।
बीजेपी की आलोचना
तेलंगाना सरकार के इन नामकरण प्रस्तावों की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने कहा कि अगर नाम ही बदलने हैं, तो सरकार को पहले हैदराबाद का नाम वापस 'भाग्यनगर' कर देना चाहिए।
उन्होंने X पर लिखा, अगर कांग्रेस सरकार नाम बदलने को इतनी उत्सुक है, तो कम से कम ऐसे नाम चुनें जिनका इतिहास और महत्व हो। बंदी संजय ने आरोप लगाया कि रेवंत रेड्डी ट्रेंड में रहने वाली हस्तियों के नाम पर जगहों का नाम बदल रहे हैं। उनके अनुसार, लोगों के असली मुद्दों को उठाने और सरकार को कठघरे में खड़ा करने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है।