Epstein Files: दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की गोपनीय फाइलें होंगी सार्वजनिक, राष्ट्रपति Trump ने किए कानून पर हस्ताक्षर
अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुचर्चित एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट (Epstein Files Transparency Act) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद न्याय विभाग को 30 दिनों के भीतर जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) से जुड़े यौन अपराधों, उनकी संचार गतिविधियों और 2019 में जेल में हुई मौत की जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करना होगा। इन दस्तावेजों में कई हाई-प्रोफाइल लोगों के नाम हैं।
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 12:38:49 PM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 12:39:25 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की गोपनीय फाइलें सार्वजनिक होंगी।
डिजिटल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बहुचर्चित एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट (Epstein Files Transparency Act) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद न्याय विभाग को 30 दिनों के भीतर जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) से जुड़े यौन अपराधों, उनकी संचार गतिविधियों और 2019 में जेल में हुई मौत की जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक करना होगा। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों में कई प्रभावशाली नेताओं, अधिकारियों और हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।
कौन थे जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein)?
जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) एक अमेरिकी फाइनेंशियर थे, जिन पर नाबालिग लड़कियों के शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने के आरोप लगे थे। वे राजनीति, बिजनेस और विज्ञान से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों के साथ सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे। 2019 में ट्रायल का इंतजार करते समय एपस्टीन की जेल में मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया था। हालांकि, उनकी मृत्यु के बाद से ही मामले पर कई सवाल उठते रहे हैं।
क्या हैं एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files)?
एपस्टीन फाइल्स (Epstein Files) मुख्य रूप से उन अदालत दस्तावेजों का संग्रह है, जो वर्जीनिया रॉबर्ट्स ग्यूफ्रे द्वारा 2015 में घिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर मानहानि केस से जुड़े थे। इन दस्तावेजों में फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, गवाहों के बयान और कोर्ट मोशन जैसी जानकारियां शामिल हैं। जनवरी 2024 में जारी बैच में करीब 200 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख सामने आया था, पर अधिकांश का नाम केवल संदर्भ के रूप में दर्ज था, न कि प्रत्यक्ष अपराध के साक्ष्य के रूप में।
2025 में क्या हुआ नया?
2025 में इस केस में कई नई गतिविधियाँ देखी गईं। अमेरिकी कांग्रेस ने एपस्टीन की संपत्ति से जुड़े नए ईमेल्स और बैंक दस्तावेज मांगे, जिनमें 20 से अधिक बैंकों के रिकॉर्ड शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को निर्देश दिया कि वे बिल क्लिंटन समेत अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों के एपस्टीन से संभावित संबंधों की जांच आगे बढ़ाएं।
डेमोक्रेटिक ओवरसाइट कमेटी ने तीसरा डॉक्यूमेंट बैच जारी किया जिसमें एलन मस्क, पीटर थिएल और स्टीव बैनन जैसे नामों का भी उल्लेख सामने आया। पीड़िताओं ने स्वयं एक क्लाइंट लिस्ट तैयार करने का ऐलान किया है, जिसमें एपस्टीन के सहयोगियों या संदिग्ध संपर्कों को चिन्हित किया जाएगा।
क्यों शामिल हैं राजनेता और बड़े अधिकारी?
एपस्टीन लंबे समय तक अमेरिका के एलीट सामाजिक सर्कल का हिस्सा रहे। वे दान, राजनीतिक फंडिंग और निवेश सलाह के माध्यम से कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों से संपर्क में रहते थे। उनका फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क का नेटवर्क इतना विस्तृत था कि कई राजनेता और उद्योगपति उनके आयोजनों में देखे जाते थे। हालांकि, अब तक सभी व्यक्तियों के खिलाफ प्रत्यक्ष आपराधिक संलिप्तता के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं।
मामला क्यों है इतना संवेदनशील?
यौन शोषण, राजनीति, हाई-प्रोफाइल रिश्तों और रहस्यमय मौत, इन सभी बातों ने एपस्टीन केस को दुनिया का सबसे विवादित सेक्स स्कैंडल बना दिया है। आगामी 30 दिनों में फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद यह मामला और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।