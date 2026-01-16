सूखे मेवे खाकर मैदान में उतरा 'लड़ाकू' मुर्गा, महज एक लड़ाई ने मालिक की बदली किस्मत, जीते 1.53 करोड़ रुपये

डिजिटल डेस्क। आंध्र प्रदेश और असम में मकर संक्रांति और माघ बिहू के उत्सवों के दौरान पशु-पक्षियों की पारंपरिक लड़ाइयों के आयोजन ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है। इन आयोजनों में जहां करोड़ों के दांव लग रहे हैं, वहीं अदालती प्रतिबंधों की अनदेखी भी सामने आई है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में संक्रांति के अवसर पर आयोजित मुर्गा लड़ाई (Cockfight) में एक बड़ा रिकॉर्ड बना।

राजामुंद्री रमेश नाम के व्यक्ति ने ताडेपल्लीगुडेम कस्बे में आयोजित मुकाबले में 1.53 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जीती। रमेश और गुडीवाडा प्रभाकर के मुर्गों के बीच हुई इस भिड़ंत में रमेश का मुर्गा विजयी रहा। रमेश ने अपनी जीत का श्रेय मुर्गे की विशेष देखरेख को दिया। उसने बताया कि वह अपने मुर्गे को पिछले छह महीनों से सूखे मेवे खिलाकर तैयार किया गया था ताकि वह शारीरिक रूप से मजबूत रह सके।