Atiq Ahmed Shot Dead: ये थे अतीक अहमद के आखिरी शब्द, जानिए हत्या की पूरी कहानी

Atiq Ahmed Shot Dead: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई है। दोनों को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास तीन हमलावरों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावर मीडियाकर्मी बनकर आए थे। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है।

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead by assailants while interacting with media. (Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/PBVaWji04Q — ANI (@ANI) April 15, 2023

पुलिस के घेरे में घुसकर फायरिंग की

पुलिस अतीक अहमद और अशरफ का मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। इसी दौरान अचानक दो-तीन लोगों ने दोनों के ऊपर गोलियां दाग दी। इस गोलीकांड में अतीख और अशरफ की मौत हो गई। फायरिंग से पुलिसकर्मियों में भगदड़ मच गई। करीब 10 राउंड फायरिंग हुई।

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while interacting with media. (Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/xCmf0kOfcQ — ANI (@ANI) April 15, 2023

एक सिपाही को लगी गोली

हमला उस समय हुआ जब अतीक पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा। अतीक केवल इतना ही कह पाया, 'मेन बात ये है' तभी एक हमलावर ने माफिक के सिर में गोली दाग दी। उसके अन्य दो साथियों ने फायरिंग की।

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/RBSDxTk5TY — ANI (@ANI) April 15, 2023

पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा

इसके बाद बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटनास्थल से पुलिस ने पिस्टल बरामद की। इस हमले में एक सिपाही को गोली गई है। जिसका नाम मान सिंह बताया जा रहा है। वहीं, पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: "Three people have been arrested. Further details to be shared later": Police personnel on Atiq Ahmed and Ashraf Ahmed shot dead in Prayagraj pic.twitter.com/pNgyh2IpUJ — ANI (@ANI) April 15, 2023

