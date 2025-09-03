Ayushman Vay Vandana Card Yojana: सीनियर सिटीजन को मिलेगा मुफ्त इलाज, घर बैठे ऐसे बनवाएं कार्ड

डिजिटल डेस्क: भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना (Ayushman Vay Vandana Card) शुरू की है। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। इसके तहत बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल कवरेज दिया जाएगा।

इस कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका इस्तेमाल न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में भी किया जा सकता है। योजना में 27 मेडिकल स्पेशियलिटी और करीब 1,961 तरह के इलाज और प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। इसमें सर्जरी, ICU केयर, डायग्नोस्टिक टेस्ट और गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है।